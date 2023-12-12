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07:51, 12 декабря 2023Экономика

США решили отказаться от российского урана

Палата представителей США одобрила проект о запрете импорта российского урана

Фото: Rosatom / Globallookpress.com

Палата представителей США одобрила законопроект о запрете импорта российского низкообогащенного урана, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные голосования.

Законодатели решили отказаться от закупок этого вида сырья вплоть до 2040 года. В поддержку инициативы высказалось необходимое число конгрессменов.

Законопроект предполагает запрет импорта низкообогащенного урана, произведенного в России или на предприятиях, зарегистрированных в РФ. Он также дает право министру энергетики США после согласования с госсекретарем и главой Минторга отменить запрет, если другие источники станут недоступны, или поставки будут отвечать американским национальным интересам.

При этом 8 декабря стало известно, что Соединенные Штаты в октябре этого года нарастили закупки российского урана втрое — до 43,25 тонны. Это стало крупнейшей американской закупкой с июня 2023 года — Россия оказалась вторым главным поставщиком этого топлива в страну.

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      Марина Совина
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