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07:38, 8 декабря 2023Экономика

США втрое нарастили закупки урана из России

США нарастили закупки урана из России втрое, до 43,25 тонны

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Соединенные Штаты в октябре этого года нарастили закупки российского урана втрое — до 43,25 тонны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской статистики.

По их данным, такие объемы ресурса обошлись США в 62,8 миллиона долларов. Это стало крупнейшей американской закупкой с июня 2023 года — Россия оказалась вторым главным поставщиком этого топлива в страну.

Ранее в ноябре Словакия отказалась от поддержки санкций против российского ядерного топлива. Там заявили, что альтернативу российскому сырью сейчас не найти. Пока в ЕС считают, что нужно больше наказывать страны, которые помогают Москве обходить ограничения.

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      Юлия Мискевич
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