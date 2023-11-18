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23:45, 18 ноября 2023Экономика

Словакия отказалась поддерживать санкции на топливо из России для АЭС

Министр Бланар: Словакия не поддержит санкции на топливо из России для АЭС
СюжетСанкции против России:
АЭС Богунице, Словакия

АЭС Богунице, Словакия. Фото: Milenko Badzic/imageBROKER.com/Global Look Press

Словакия отказалась поддерживать санкции на топливо из России для АЭС, если они будут включены в 12-й пакет санкций против России. Об этом заявил глава МИД страны Юрай Бланар, передает ТАСС.

По его словам, в настоящее время словацкие АЭС не могут перейти на альтернативное российскому топливо.

Будет ли в новом пакете санкций ограничения против российской атомной отрасли, пока неизвестно. Пока в ЕС считают, что нужно больше наказывать страны, которые помогают Москве обходить ограничения. Но даже с согласованием такого пакета санкций возникают трудности, рассказал источник из Совета ЕС

Сейчас в Словакии функционирует две атомные электростанции, которые были построены с привлечением советских технологий.

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      Марина Совина
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