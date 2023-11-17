В ЕС признали сложность согласования нового пакета антироссийских санкций

В ЕС признали сложность согласования 12-го пакета антироссийских санкций

Согласование 12-го пакета антироссийских санкций Европейским союзом (ЕС) займет длительное время. Об этом заявил источник одного из государств из Совета ЕС по итогам состоявшейся в пятницу дискуссии постоянных представителей стран сообщества, передает ТАСС.

«Да, первая дискуссия с участием послов прошла сегодня. Она показала, что до согласования пакета еще далеко», — рассказал источник.

Ранее стало известно, что Европейская комиссия в ближайшее время представит на утверждение в Совет Евросоюза двенадцатый пакет санкций против России. Об этом в понедельник, 13 ноября, на пресс-конференции после заседания объединения на уровне глав МИД заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.