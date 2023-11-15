Боррель предложил ввести санкции против 120 физлиц и организаций из России

Боррель: необходимо ввести санкции против 120 физлиц и организаций из России

Глава дипломатического ведомства Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель предложил ввести санкции против 120 физических лиц и организаций из России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Верховный представитель предлагает ввести санкции в отношении более 120 физических и юридических лиц за их роль в подрыве суверенитета и территориальной целостности Украины», — отмечается в представленном Боррелем документе.

Отмечается, что возможные санкции коснутся военного, оборонного и ИТ-секторов, а также «лиц, распространяющих дезинформацию и пропаганду».

Ранее стало известно, что новый, 12-й пакет санкций ЕС включит жесткие меры для недопущения обхода Россией ограничений через третьи страны. Кроме того, в сотрудничестве со странами G7 предполагается лишить Россию доходов от торговли алмазами со странами Европы.