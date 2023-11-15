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17:46, 15 ноября 2023Мир

В Еврокомиссии раскрыли детали нового пакета санкций против России

ЕК: новый пакет включит жесткие меры при обходе санкций через третьи страны
СюжетСанкции против России:

Фото: Carl Court / Getty Images

Новый, 12-й пакет санкций Европейского союза (ЕС) включит жесткие меры для недопущения обхода ограничений России через третьи страны. Об этом заявил представитель Европейской комиссии (ЕК), пишет РИА Новости.

«Новый пакет будет включать новые запреты на импорт и экспорт, действия по ужесточению цен на нефть и жесткие меры в отношении компаний третьих стран, которые обходят санкции», — отметил представитель.

Кроме того, он заявил, что в сотрудничестве со странами G7 предполагается лишить Россию доходов по торговле алмазами со странами Европы.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия в ближайшее время представит на утверждение в Совет Евросоюза 12-й пакет санкций против России. Об этом 13 ноября на пресс-конференции после заседания объединения на уровне глав МИД заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

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