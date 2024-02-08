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08:56, 8 февраля 2024Экономика

США закупили российский уран на рекордную сумму

США в 2023 году закупили у России уран на рекордные 1,2 миллиарда долларов

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

В 2023 году США закупили российский уран на рекордную сумму. Об этом со ссылкой на данные американской статистической службы пишет РИА Новости.

За 12 месяцев в денежном выражении объем поставок урана вырос до 1,2 миллиарда долларов — на 43 процента по сравнению с 2022 годом. Этот показатель стал максимальным с 2010 года, когда на экспорте урана в США РФ заработала 1,05 миллиарда долларов. При этом в декабре закупки российского урана американцами выросли вдвое по сравнению с предыдущим месяцем, до 193,2 миллиона долларов.

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В натуральном выражении экспорт в США стал максимальными с 2013 года. В 2023 было отгружено 702 тонны урана (588 тонн годом ранее). Такой объем позволил России сохранить статус крупнейшего поставщика ядерного топлива Вашингтона с долей в импорте в 27 процентов. В тройку ведущих экспортеров урана также вошли Германия (677 миллионов долларов) и Великобритания (609 миллионов долларов).

В декабре 2023 года палата представителей США одобрила законопроект о запрете импорта российского низкообогащенного урана. Законодатели решили отказаться от закупок этого вида сырья вплоть до 2040 года. Документ предполагает запрет импорта низкообогащенного урана, произведенного в России или на предприятиях, зарегистрированных в РФ. При этом министр энергетики США после согласования с госсекретарем и главой Минторга сможет отменить запрет, если другие источники сырья будут недоступны, или поставки урана из РФ будут отвечать американским национальным интересам.

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