Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
03:51, 20 апреля 2024Экономика

США сделали первый шаг по пути снижения зависимости от России в одной сфере

Байден: в США произведены первые 90 кг обогащенного урана
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Craig Hudson / Reuters

США произвели первые 90 килограммов обогащенного урана, заявил президент страны Джо Байден. Его слова приводит ТАСС.

Речь идет о топливе для атомных реакторов, «впервые произведенном в Америке», поведал Байден. По его словам, до конца года в стране может быть произведено до тонны обогащенного урана, чего «хватит на то, чтобы обеспечить энергией 100 тысяч домов».

Как заявил Байден, США не могут полагаться на Россию в качестве поставщика топлива для атомных станций. «Мы вкладываем 3,4 миллиарда долларов в производство современного ядерного топлива прямо тут, в Америке», — добавил хозяин Белого дома, рассказывая, как Вашингтон стремится избавиться от зависимости в этой сфере.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Погиб воевавший за Донбасс с 2014 года американский военкор Бентли с позывным Техас. В начале апреля он пропал в Донецке

      На объекте ТЭК в Смоленской области начался пожар после атаки дрона ВСУ

      США сделали первый шаг по пути снижения зависимости от России в одной сфере

      Советник главы ДНР назвал гибель военкора Еремина личной трагедией

      Адвокат Стрелкова рассказал о пропаже из дела «ключевого документа»

      Пушков уличил Евросоюз в лукавстве по вопросу российского газа

      В российском регионе изъятые за пьяную езду машины передали на нужды СВО

      На военной базе вблизи Багдада произошел взрыв

      Мать ребенка с аутизмом рассказала о спасении военкором Ереминым

      На Западе объяснили задержки помощи Украине бюрократией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше