США сделали первый шаг по пути снижения зависимости от России в одной сфере

Байден: в США произведены первые 90 кг обогащенного урана

США произвели первые 90 килограммов обогащенного урана, заявил президент страны Джо Байден. Его слова приводит ТАСС.

Речь идет о топливе для атомных реакторов, «впервые произведенном в Америке», поведал Байден. По его словам, до конца года в стране может быть произведено до тонны обогащенного урана, чего «хватит на то, чтобы обеспечить энергией 100 тысяч домов».

Как заявил Байден, США не могут полагаться на Россию в качестве поставщика топлива для атомных станций. «Мы вкладываем 3,4 миллиарда долларов в производство современного ядерного топлива прямо тут, в Америке», — добавил хозяин Белого дома, рассказывая, как Вашингтон стремится избавиться от зависимости в этой сфере.