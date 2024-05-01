Сенат США одобрил законопроект о запрете импорта урана из России

Сенат США одобрил законопроект о запрете импорта российского урана, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление комитета по энергетике и природным ресурсам американского законодательного органа.

Отмечается, что сенаторы Джон Баррассо, Джо Манчин и Джим Риш единогласно поддержали принятие инициативы H.R. 1042, которая запрещает ввоз указанного ресурса в Соединенные Штаты.

После принятия документа в верхней палате Конгресса США документ направляется на подпись президенту страны Джо Байдену.

29 апреля агентство Bloomberg сообщило, что администрация американского лидера рассматривает возможность ввести запрет на импорт обогащенного урана из России. Внимание Белого дома к этой теме вызвано тем, что работа Конгресса США над инициативой «застопорилась», уточнялось в материале.