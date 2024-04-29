Стало известно о планах США запретить импорт обогащенного урана из России

Bloomberg: власти США изучают запрет на импорт обогащенного урана из России

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность ввести запрет на импорт обогащенного урана из России. О планах Белого дома сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, этот вопрос в настоящее время изучают представители Совета национальной безопасности Белого дома, министерства энергетики и других профильных ведомств.

Внимание американской администрации к этой теме вызвано тем, что работа Конгресса США над инициативой «застопорилась», говорится в материале.

Ранее Байден заявил, что США произвели первые 90 килограммов обогащенного урана. Речь идет о топливе для атомных реакторов, «впервые произведенном в Америке». По его словам, до конца года в стране может быть произведено до тонны обогащенного урана, чего «хватит на то, чтобы обеспечить энергией 100 тысяч домов». Как заявил Байден, США не могут полагаться на Россию в качестве поставщика топлива для атомных станций.