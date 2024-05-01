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06:30, 1 мая 2024Наука и техника

В «Роскосмосе» не смогли ответить на вопрос о стоимости пуска «Ангары-А5»

КБ «Салют»: прогнозировать стоимость пуска «Ангары-А5» преждевременно

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

В настоящее время цену запуска тяжелой ракеты «Ангара-А5» определять преждевременно, поскольку носитель, создаваемый почти три десятилетия, до сих пор проходит испытания. На вопрос газеты «Известия» о стоимости выведения полезной нагрузки на российской ракете не смог ответить генконструктор конструкторского бюро (КБ) «Салют» (входит в Центр Хруничева госкорпорации «Роскосмос») Сергей Кузнецов.

«Цена запуска зависит от многих факторов. Например, от серийности изготовления составных частей, возможности повторного использования возвращаемых ступеней, логистических цепочек по обеспечению пусков и еще от целого ряд других составляющих», — заявил генконструктор.

По его словам, космический ракетный комплекс «Ангара» до сих пор находится в начале этого пути, в связи с чем «прогнозировать стоимость серийных запусков преждевременно».

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В июне 2020-го РИА Новости со ссылкой на заявление Кузнецова подсчитали, что минимальная цена одного пуска тяжелой «Ангары» любой модификации с любого космодрома составляет около 100 миллионов долларов.

В июле того же года бывший гендиректор и экс-конструктор Центра Хруничева Владимир Нестеров признался, что высокая стоимость тяжелой ракеты «Ангары-А5» объясняется разбазариванием бюджетных денег и неумелым производством.

В финансовом отчете Центра Хруничева за 2019 год сообщалось, что стоимость производства «Ангары-А5» составляет семь миллиардов рублей, что в три раза дороже ракеты «Протон-М», которую ей предстоит заменить.

ЖЗЛ
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      Иван Потапов
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