В Китае обрушилась автомагистраль

В Китае рухнула автомагистраль, под завалами оказались 18 автомобилей

Скоростная автомагистраль обрушилась в южной провинции КНР Гуандун. В результате происшествия под завалами оказались 18 автомобилей, сообщило Центральное телевидение Китая.

Инцидент произошел в среду, 1 мая, около 2:10 (21:10 вторника по московскому времени) на скоростной автомагистрали, которая ведет из провинции Гуандун в провинцию Фуцзянь. «31 человека удалось спасти, все они отправлены в больницу», — отмечается в публикации.

На месте происшествия работают спасатели и пожарные, движение на трассе перекрыто.

Ранее оползень смыл часть национальной автомагистрали в Индии. Трасса соединяет города Роинг и Анини, располагающийся в 83 километрах от индийско-китайской границы. По словам чиновников, автострада обладает стратегическим значением для безопасности государства.

