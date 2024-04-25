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15:18, 25 апреля 2024Экономика

Оползень смыл часть национальной автомагистрали в Индии

The Week: оползень в штате Аруначал-Прадеш смыл национальную автостраду

Фото: Str / Xinhua / Globallookpress.com

Мощный оползень в индийском штате Аруначал-Прадеш смыл часть национальной автомагистрали 313. Об этом пишет журнал The Week.

Обвал грунта произошел после многодневных проливных дождей. Сход оползня оставил долину Дибанг без наземного сообщения с остальной частью страны. Автострада соединяет города Роинг и Анини, располагающийся в 83 километрах от индийско-китайской границы, и, по словам чиновников, имеет стратегическое значение для безопасности государства.

На место происшествия прибыли рабочие. Власти обещают восстановить движение в течение пары дней. Небольшие автомобили начнут пропускать уже вечером в четверг.

Ранее оползень накрыл пляж в австралийском штате Квинсленд. С января побережье было закрыто из-за риска обвала грунта. В феврале мощный оползень обрушился на провинцию Давао-де-Оро на юге Филиппин, унеся жизни больше полусотни человек.

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      Виктория Клабукова
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