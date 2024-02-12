Число жертв схода оползня на Филиппинах возросло

Число жертв схода оползня на Филиппинах увеличилось до 54

Число погибших в результате схода оползня в провинции Давао-де-Оро на юге Филиппин увеличилось до 54. Об этом сообщает телеканал ABS-CBN News.

Уточняется, что еще 63 человека числятся пропавшими без вести.

По информации местных властей, в поисково-спасательной операции на территории площадью около девяти гектаров задействованы около 500 человек — в их числе военные. Высота оползня могла составлять от 30 до 50 метров.

В пятницу, 9 февраля, была обнаружена трехлетняя девочка, которая провела под завалами около 60 часов.

Сход оползня произошел во вторник, 6 февраля. Масса горных пород накрыла более 50 домов и автобусы, перевозившие сотрудников местной золотодобывающей компании.

Ранее в китайской провинции Юньнань 47 человек оказались под завалами в результате схода оползня. На устранение последствий катастрофы бросили 40 единиц специальной техники и более 200 спасателей для поиска пропавших.