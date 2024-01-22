Почти полсотни китайцев оказались под завалами из-за схода оползня

CGTN: 47 китайцев оказались под землей из-за схода оползня

В результате схода оползня в юго-западной китайской провинции Юньнань 47 человек оказались под землей. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая (CGTN).

Оползень сошел в шесть часов утра по местному времени (час ночи по Москве). По сведениям «Би-би-си», из-под завалов без признаков жизни извлекли восьмерых человек.

Из близлежащих районов было эвакуировано 200 человек. На устранение последствий катастрофы брошено 40 единиц специальной техники и более 200 спасателей для поиска пропавших.

Ранее Рио-де-Жанейро затопило из-за сильнейших ливней. Закрыли движение по 30 магистралям города, остановили работу наземный транспорт и метро. В городе объявили четвертый из пяти возможных уровней опасности для населения.