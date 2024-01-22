Среда обитания
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16:13, 22 января 2024Среда обитания

Почти полсотни китайцев оказались под завалами из-за схода оползня

CGTN: 47 китайцев оказались под землей из-за схода оползня

Фото: Hu Chao / Globallookpress.com

В результате схода оползня в юго-западной китайской провинции Юньнань 47 человек оказались под землей. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая (CGTN).

Оползень сошел в шесть часов утра по местному времени (час ночи по Москве). По сведениям «Би-би-си», из-под завалов без признаков жизни извлекли восьмерых человек.

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      Виктория Клабукова
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