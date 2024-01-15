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10:24, 15 января 2024Среда обитания

Крупнейший город Бразилии затопило после мощных ливней

Мощные ливни в Рио-де-Жанейро привели к наводнениям

Фото: Pilar Olivares / Reuters

Рио-де-Жанейро затопило из-за сильнейших ливней. Разгул стихии унес жизни 11 человек, пишет издание O Globo со ссылкой на экстренные службы.

Движение по 30 магистралям города закрыто. Мощные потоки воды, обрушившиеся на север крупнейшего бразильского города, привели к остановке работы наземного транспорта и метрополитена. Фиксируются перебои электроэнергии. В частности, из-за наводнения без света осталась местная больница.

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Префект Рио-де-Жанейро Эдуардо Паес объявил четвертый из пяти возможных уровней опасности для населения. Сохраняется высокая опасность схода селевых потоков и оползней. В городе работают спасатели. Все запланированные на ближайшее время мероприятия отменены. Жителей призвали не покидать дома до стабилизации погодной ситуации и предупредили о возможной срочной эвакуации.

За сутки, по данным метеорологов, в городе выпали рекордные 259 миллиметров осадков.

В 2022 году мощные оползни лишили жизней почти сотню бразильцев. Из-за аномальных дождей десятки домов на склонах холмов были разрушены, паводок смыл машины и разрушил инфраструктуру улиц.

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      Виктория Клабукова
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