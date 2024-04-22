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18:32, 22 апреля 2024Путешествия

Оползень накрыл пляж в Австралии и попал на видео

В австралийском штате Квинсленд оползень накрыл пляж и попал на видео проезжавших мимо очевидцев. Кадры они опубликовали в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На записи, которая велась из проезжавшей по берегу машины, видно, как впереди со скалы падают песок и камни. Автор ролика испугался и обратился к водителю с просьбой сдать назад.

Инцидент произошел на пляже Дабл Айленд Пойнт, который в январе 2024 года закрыли из-за риска оползня.

Ранее в Испании британский турист упал на камни во время прыжков со скалы и угодил в больницу. Инцидент попал на видео. Несчастный случай произошел на острове Тенерифе 15 апреля.

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