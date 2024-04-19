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18:50, 19 апреля 2024Путешествия

Турист промахнулся при прыжке в море со скалы, упал на камни и попал на видео

The Sun: на Тенерифе британский турист упал на камни во время прыжков со скалы

В Испании британский турист упал на камни во время прыжков со скалы и угодил в больницу. Инцидент попал на видео, которое публикует издание The Sun.

Несчастный случай произошел на острове Тенерифе 15 апреля. 40-летний путешественник вместе с друзьями нырял с уступа горы в море недалеко от города Пуэрто-Сантьяго. Мужчина промахнулся и приземлился на камни на глазах у других отдыхающих.

Очевидцы вытащили пострадавшего из воды до того, как на место происшествия прибыли экстренные службы. Затем туриста госпитализировали с серьезными травмами ног. Неизвестно, в каком состоянии он находится сейчас.

Ранее на турецком курорте Мармарис туристу стало плохо после прыжка в море с экскурсионного катера. У 73-летнего мужчины случился инфаркт.

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      Мария Борисова
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