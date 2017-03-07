В Японии появится плавающий отель-капсула

В Японии намерены построить плавающий мини-отель в форме капсулы, в котором одновременно смогут разместиться четыре постояльца. Об этом пишет газета The Japan Times.
Компания Huis Ten Bosch планирует создать такую гостиницу к концу текущего года. Капсула будет плавать рядом с необитаемым островом площадью 39 тысяч квадратных метров в префектуре Нагасаки.
Отель будет состоять из двух этажей, на втором оборудуют спальню. Тарифы на размещение составят 30-40 тысяч юаней с человека за ночь (примерно 4,4-5,8 тысячи долларов).
Необитаемый остров с плавающей капсулой располагается рядом с городом Сасебо на острове Кюсю. Там фирма Huis Ten Bosch в 1992 году открыла тематический парк с копиями старинных нидерландских зданий. В 2015 году в том же месте заработала Henna Hotel — гостиница, в которой постояльцев обслуживали роботы. Здание также принадлежит Huis Ten Bosch.
В понедельник, 6 марта, стало известно о планах британской компании построить в США первый в мире пивной отель.