Турпоток из России в Израиль вырос на 54 процента

В феврале в Израиле побывала почти 21 тысяча российских путешественников, что на 54 процента больше показателей того же месяца 2016 года. Об этом заявила директор департамента министерства туризма страны в России и СНГ Ксения Кобякова, передает корреспондент «Ленты.ру».

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В январе Израиль принял 19,6 тысячи российских гостей. Рост по сравнению с 2016 годом составил 23 процента. Всего за прошлый год Израиль посетили порядка 266 тысяч россиян. По этому показателю Россия оказалась на третьем месте после США и Франции. В 2016 году в Израиль приехали 600 тысяч американцев.

В целом за прошлый год в этой стране отдохнули свыше 2,9 миллиона человек (рост турпотока — 3,6 процента).

В среду, 15 марта, стало известно, что Израиль намерен доплачивать перевозчикам и туроператорам за каждого путешественника, доставленного ими на побережье Красного моря в период с октября 2017 по март 2018 года.

В январе сообщалось об увеличении потока отдыхающих из России на юг Израиля на 150 процентов.

