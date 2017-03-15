Израиль заплатит за каждого привезенного в страну туриста

Министерство по туризму Израиля объявило о старте программы, нацеленной на поощрение компаний, отправляющих туристов на курорты страны. За каждого путешественника, привезенного в аэропорты Овда и Рамон, расположенные неподалеку от Эйлата, перевозчики и туроператоры могут получить 45 евро. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

Материалы по теме У самого Красного моря Что Израиль предлагает российским туристам вместо Египта и Турции

Чтобы получить компенсацию, компаниям нужно выполнить не менее 16 рейсов к побережью Красного моря в период с 15 октября 2017 года по 29 марта 2018 года. Прием заявок от компаний продлится до 15 июля.

В 2016 году Израиль также доплачивал за каждого привезенного туриста по 45 евро.

В министерстве по туризму страны уточнили, что такая практика показала хорошие результаты. Со 2 октября 2016 года по 2 марта 2017 года было выполнено 117 рейсов со средней загрузкой 80 процентов. Всего в Овду (единственный участвовавший в прошлогодней программе аэропорт) прибыло почти 20 тысяч российских туристов, что на 129 процентов больше, чем годом ранее.

