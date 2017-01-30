СМИ сообщили об отказе Израиля согласовывать рейсы из аэропорта Жуковский

Власти Израиля отказались согласовывать рейсы российской авиакомпании «Уральские авиалинии» из подмосковного аэропорта Жуковский в Тель-Авив. Причина этого в статусе воздушной гавани, сообщает «Коммерсантъ» в понедельник, 30 января.

«Уральские авиалинии» планируют начать полеты в Тель-Авив из Жуковского 19 марта. Однако источники газеты узнали, что Израиль не хочет давать разрешение перевозчику из-за превышения квоты межправительственного соглашения на рейсы из Москвы.

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Министерство транспорта России считает Жуковский региональным аэропортом, а Израиль — столичным. Региональный статус дает авиагавани право пользоваться свободными квотами на полеты за рубеж. Для московских аэропортов такой возможности нет. Их квоты по популярным заграничным направлениям уже исчерпаны.

В Минтрансе заявили, что работают над решением проблемы.

В «Уральских авиалиниях» в свою очередь отметили, что готовятся к полетам в Тель-Авив. «Пока мы не видим никаких проблем с запуском этого рейса. У нас есть определенные процедуры согласования, они у нас двигаются в плановом режиме. Никакого сообщения от Тель-Авива о запрете мы не получали», — цитирует «Интерфакс» представителя перевозчика.

Аналогичные претензии к рейсам из Жуковского возникли и у властей Таджикистана. Они отказались согласовывать полеты российской авиакомпании «Ямал» из этой авиагавани в Душанбе зимой 2016-2017 годов, обвинив Москву в одностороннем назначении второго перевозчика на столичном направлении и нарушении паритета.

В пятницу, 27 января, стало известно, что Таджикистан и Россия договорились отложить решение проблемы с Жуковским до летнего сезона.

