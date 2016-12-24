Российский авиалайнер вылетел в Душанбе вопреки запрету Таджикистана

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» вылетел рейсом Краснодар — Душанбе вопреки сообщению о запрете полетов, наложенном Управлением гражданской авиации Министерства транспорта Таджикистана. Об этом ТАСС сообщили в субботу, 24 декабря, в справочной службе краснодарского аэропорта Пашковский.

«Рейс Краснодар — Душанбе вылетел в 05:36 мск, изначально пассажиры должны были вылететь в 03:15», — сказал собеседник агентства.

23 декабря авиавласти республики заявили, что с 10:00 мск рейсы «Уральских авиалиний» в Таджикистан отменены из четырех российских городов — Краснодара, Уфы, Челябинска и Красноярска. Это было сделано в качестве ответной меры на приостановку полетов таджикской авиакомпании Somon Air в некоторые регионы РФ.

Официальный представитель «Уральских авиалиний» Сергей Антонов рассказал, что уведомлений о запрете полетов от таджикской стороны не поступало, и авиапредприятие намерено осуществлять полеты в Душанбе в соответствии с расписанием, то есть по одному рейсу из Краснодара (по субботам), Уфы (по средам) и Челябинска (по четвергам).

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С 23 декабря Минтранс РФ приостановил полеты таджикской авиакомпании Somon Air из Душанбе во все города России, помимо Москвы и Санкт-Петербурга. В свою очередь, транспортное ведомство Таджикистана запретило компании «Уральские авиалинии» летать из Краснодара, Красноярска, Уфы и Челябинска.

Данные запреты были введены на фоне возобновившегося конфликта вокруг статуса аэропорта Жуковский в столичном регионе РФ. Несколькими днями ранее Таджикистан не согласовал с российской авиакомпанией «Ямал» первый рейс из этого авиаузла в Худжанд.

21 и 22 декабря министерства транспорта двух стран вели переговоры по данному вопросу. В ночь на четверг российское ведомство заявило о приостановке авиасообщения между государствами, затем Таджикистан одобрил вылет одного чартерного рейса «Ямалу», и российская сторона заявила о восстановлении воздушных перевозок и продолжении переговоров.

Однако вечером 22 декабря Минтранс РФ ввел запреты для Somon Air из-за того, что Таджикистан нарушил договоренность и не согласовал полеты авиалайнеров «Ямала» из Жуковского.