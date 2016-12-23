Таджикистан запретил «Уральским авиалиниям» рейсы из четырех городов России

Власти Таджикистана отменили рейсы в Душанбе, выполнявшиеся компанией «Уральские авиалинии» из Краснодара, Уфы, Челябинска и Красноярска. Об этом в пятницу, 23 декабря, заявил РИА Новости начальник департамента гражданской авиации министерства транспорта республики Юсуф Рахмонов.

Чиновник пояснил, что такие действия стали ответной мерой на приостановку Москвой рейсов таджикской авиакомпании «Сомон Эйр» в российские регионы. Решение о закрытии рейсов вступает в силу в пятницу, в 10:00 мск.

Материалы по теме Новомосковский В столице открылся четвертый международный аэропорт

В четверг, 22 декабря, Таджикистан отказался согласовывать полеты российской авиакомпании «Ямал» в страну из подмосковного аэропорта Жуковский. В результате Москва запретила рейсы «Сомон Эйр» в регионы России. Как пояснили в российском Минтрансе, ограничение не касается перелетов перевозчика в столицу и Санкт-Петербург.

В среду, 21 декабря, появилась информация о приостановке авиационного сообщения с Таджикистаном с 22 декабря. Однако спустя некоторое время было объявлено, что рейсы возобновляются.

Таджикистан отказался согласовывать полеты «Ямала» зимой 2016-2017 годов из Жуковского в Душанбе. Как пояснили в таджикском Минтрансе, они не назначили второго перевозчика на данном направлении. При этом Москва, сделав это в одностороннем порядке, нарушила паритет, считают в Таджикистане. Россия, в свою очередь, полагает, что подобные действия являются неправомочными.