Минтранс России объявил о приостановке авиасообщения с Таджикистаном

Россия приостановила авиационное сообщение с Таджикистаном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российский Минтранс.

«Авиасообщение между Россией и Таджикистаном приостановлено с 00 часов 22 декабря», — сообщили в российском ведомстве.

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О решении приостановить авиасообщение было объявлено ранее в среду, 21 декабря. В тот же день стало известно, что Таджикистан отказал российской авиакомпании «Ямал» в выполнении зимой 2016-2017 годов полетов из подмосковного аэропорта Жуковский в Душанбе.

Как пояснили в Минтрансе среднеазиатской республики, таджикские власти не назначили второго перевозчика на данном направлении. Москва, сделав это в одностороннем порядке, нарушила паритет, полагают в Душанбе. Российские чиновники, в свою очередь, считают, что подобные действия Таджикистана являются неправомочными.

Ранее в среду министр транспорта Таджикистана Шерали Ганджалзода заявил об ультиматуме, который Россия выдвинула по поводу рейсов из Жуковского. По его словам, Москва в письме угрожала Душанбе приостановкой авиасообщения, если «Ямалу» не разрешат полеты в эту страну.

В ноябре представители аэропорта Жуковский распространили информацию о запуске регулярных рейсов в Таджикистан. Тогда сообщалось, что выполнять полеты в Душанбе и в еще один город страны Худжанд начала авиакомпания «Уральские авиалинии».