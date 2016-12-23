«Уральские авиалинии» прокомментировали ситуацию с рейсами в Таджикистан

Авиакомпания «Уральские авиалинии» планирует в штатном режиме выполнить все указанные в расписании рейсы в Таджикистан. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщил «Ленте.ру» представитель перевозчика Сергей Антонов.

«На сегодняшний день авиакомпания не получала официального уведомления о запрете или ограничении на выполнение рейсов в республику», — добавил он.

Материалы по теме Внимание в воздух Зачем Душанбе грозится прервать авиационное сообщение с Россией Новомосковский В столице открылся четвертый международный аэропорт

Ранее Антонов сообщил ТАСС, что «Уральские авиалинии» отменили три рейса в Таджикистан — из Екатеринбурга в Душанбе и Худжанд 23 декабря, а также из Самары в Душанбе 24 декабря. По его словам, аннулирование вылетов не связано с запретом республики на перевозку авиакомпанией пассажиров.

Кроме того, он рассказал, что в пятницу «Уральские авиалинии» уже совершили несколько рейсов по таджикскому направлению. В частности, из Душанбе лайнеры прибыли в Челябинск и Уфу, из Худжанда — в Санкт-Петербург, а из Челябинска воздушное судно доставило путешественников в столицу республики.

В министерстве транспорта России заявили, что не получали от таджикской стороны официальных сообщений о приостановке рейсов «Уральских авиалиний» в эту страну.

Ранее в пятницу таджикский Минтранс уведомил об отмене полетов перевозчика из Краснодара, Уфы, Челябинска и Красноярска в Душанбе. Сотрудник ведомства Юсуф Рахмонов пояснил, что такие действия стали ответом на приостановку Москвой рейсов авиакомпании «Сомон Эйр» в российские регионы.