Москва заявила об отсутствии уведомлений от Душанбе насчет «Уральских авиалиний»

Министерство транспорта России не получало официальных уведомлений от Таджикистана о приостановке рейсов «Уральских авиалиний» в республику. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщает ТАСС.

Самой российской авиакомпании также не приходили сообщения о запрете или отмене полетов в Таджикистан. Об этом агентству заявил официальный представитель авиаперевозчика Сергей Антонов.

Согласно данным онлайн-табло «Уральских авиалиний», 23 декабря отменен рейс из Екатеринбурга в Душанбе. Кроме того, аннулирован вылет из Самары в Душанбе на 24 декабря.

Ранее в пятницу в таджикском Минтрансе рассказали об отмене рейсов «Уральских авиалиний» из Краснодара, Уфы, Челябинска и Красноярска в Душанбе. Сотрудник ведомства Юсуф Рахмонов пояснил, что такие действия стали ответной мерой на приостановку Москвой рейсов таджикской авиакомпании «Сомон Эйр» в российские регионы.

В четверг, 22 декабря, Таджикистан отказался согласовывать полеты российского перевозчика «Ямал» в страну из подмосковного аэропорта Жуковский. В результате Москва запретила рейсы «Сомон Эйр» в регионы России. Ограничения не коснулись перелетов в столицу и Санкт-Петербург.

Конфликт двух стран возник из-за рейсов из аэропорта Жуковский. Власти России считают его подмосковной авиагаванью, а Таджикистан — московской. Международные рейсы из столичных аэропортов должны выполняться согласно двухсторонним соглашениям, в которых прописан паритет по количеству назначенных перевозчиков от каждого государства.

Таджикистан заявил, что Россия в одностороннем порядке назначила «Ямал» выполнять полеты из Жуковского в Таджикистан и, таким образом, нарушила договоренность. Москва считает такие претензии неправомочными.