Таджикистан разрешил «Ямалу» только один чартер из Жуковского

Таджикистан разрешил российской авиакомпании «Ямал» совершить один чартерный рейс, чтобы забрать пассажиров из подмосковного аэропорта Жуковский. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщил РИА Новости министр транспорта Таджикистана Шерали Ганджалзода.

«Мы разрешили авиакомпании "Ямал" совершить один чартерный рейс, чтобы они могли вывезти пассажиров из аэропорта Жуковский, по билетам, проданным 20 декабря, самолет должен вылететь по расписанию», — отметил он.

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Он добавил, что для решения вопроса полетов «Ямала» в Москву вылетела делегация, возглавляемая руководителем департамента гражданской авиации Юсуфом Рахмоновым, в нее входят представители авиакомпаний «ТаджикЭйр» и «СомонЭйр».

«Мы могли бы сразу разрешить полеты «Ямала» из аэропорта Жуковский, но это неприемлемо, чтобы авиакомпания, не подав заявку и не получив разрешение на полеты, начала продажу билетов», — пояснил министр. Он заверил, что Таджикистан не хочет закрывать свое воздушное пространство для российских самолетов.

Поздно вечером в среду, 21 декабря, Минтранс России объявил, что с 22 декабря приостанавливает авиационное сообщение с Таджикистаном, однако спустя некоторое время было объявлено, что сообщение возобновляется.

В тот же день стало известно, что Таджикистан отказал «Ямалу» в выполнении зимой 2016-2017 годов полетов из Жуковского в Душанбе. Как пояснили в таджикском Минтрансе, в Душанбе не назначили второго перевозчика на данном направлении. Москва, сделав это в одностороннем порядке, нарушила паритет, считают в Таджикистане. Российские чиновники, в свою очередь, полагают, что подобные действия являются неправомочными.

Ганджалзода ранее заявлял об ультиматуме, который Россия выдвинула по поводу рейсов из Жуковского. По его словам, Москва в письме угрожала приостановкой авиасообщения, если «Ямалу» не разрешат полеты в эту страну.

Представители Жуковского в ноябре распространили информацию о запуске регулярных рейсов в Таджикистан. Тогда сообщалось, что выполнять полеты в Душанбе и Худжанд начала авиакомпания «Уральские авиалинии».