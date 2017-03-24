Израиль разрешил рейсы из Жуковского в Тель-Авив

Власти Израиля разрешили российским авиакомпаниям выполнять рейсы из подмосковного аэропорта Жуковский в Тель-Авив. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщает ТАСС.

Как заявил министр транспорта России Максим Соколов, пассажиров на данном направлении будут перевозить «Уральские авиалинии» и Pegas Fly. Старт рейсов запланирован на конец марта.

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«Израильские авиаперевозчики не выказали своего желания воспользоваться аналогичными правами и не планируют полеты в Жуковский из Тель-Авива», — добавил Соколов.

В январе газета «Коммерсантъ» писала, что власти Израиля отказались согласовывать рейсы «Уральских авиалиний» на вышеупомянутом направлении. По данным издания, израильская сторона заявила о превышении квоты межправительственного соглашения на полеты из Москвы в Тель-Авив.

Чиновники в этой стране посчитали Жуковский столичным аэропортом, в то время как в России его относят к региональным воздушным гаваням. Аналогичные претензии возникли к рейсам из Жуковского и у властей Таджикистана. В январе стало известно, что Москва и Душанбе уладили этот вопрос.

