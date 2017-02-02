Российская авиакомпания отказалась от двух рейсов из Жуковского

Российская авиакомпания «Нордавиа» отказалась от допусков на два регулярных рейса из подмосковного аэропорта Жуковский. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщается на сайте Росавиации.

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Речь идет о полетах в кипрский город Ларнака и Тель-Авив. Причины такого решения не уточняются.

В конце января появилась информация, что Израиль отказался согласовывать рейсы российской авиакомпании «Уральские авиалинии» из Жуковского в Тель-Авив.

Как сообщал тогда «Коммерсантъ», у властей этой страны возникли претензии к статусу воздушной гавани, которую они посчитали столичной, а не региональной (квоты московских аэропортов на полеты в Израиль уже исчерпаны).

Аналогичная ситуация сложилась и с рейсами российской авиакомпании «Ямал» из Жуковского в Таджикистан. В январе Москва и Душанбе решили повременить с урегулированием этой проблемы.

Подмосковный аэропорт Жуковский был открыт в мае 2016 года. Первый рейс он принял в сентябре того же года, когда в воздушной гавани приземлился самолет из Минска. В настоящее время Жуковский обслуживает только международные маршруты, в частности рейсы в столицу Белоруссии, а также в Таджикистан и Киргизию.