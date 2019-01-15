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Выкатившийся за пределы полосы самолет в Шереметьево попал на видео

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Telegram-канал «Следак шепнул» опубликовал видео инцидента с самолетом чешской авиакомпании Smart Wings, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Шереметьево.

На записи видно, как Boeing-737 не справился с управлением на повороте, после чего увяз в снегу. За ним ждал очереди на взлет еще один самолет.

Ранее экипаж авиалайнера назвал причину инцидента. По их версии, происшествие случилось из-за ошибки второго пилота. «При движении воздушным судном управлял второй пилот, причиной отклонения от маршрута стал асимметричный вывод двигателей РУДами [рычагами управления двигателем] на взлетный режим», — объяснил командир самолета.

13 января борт авиакомпании Smart Wings с 40 пассажирами и семью членами экипажа, который должен был вылететь в Прагу, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в московском аэропорту Шереметьево. Инцидент произошел в 14:16 по московскому времени, когда авиалайнер совершал разгон. Полоса была закрыта для эвакуации самолета. В результате инцидента никто не пострадал.

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