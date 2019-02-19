Убитый в Дагестане боевик с подпольным арсеналом оказался бывшим зеком

В рамках контртеррористической операции (КТО) в селении Белиджи (Дербентский район Дагестана) был ликвидирован боевик, планировавший теракт. Об этом во вторник, 19 февраля, в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили «Интерфаксу».

По данным источника агенства, сотрудникам спецслужб уже удалось установить личность погибшего. Им оказался 22-летний Сахиб Абакаров, недавно освобожденный из колонии, где содержался за преступления террористической направленности.

Молодого человека ликвидировали в заброшенном здании, расположенном неподалеку от дома, где находились его мать и брат. На месте происшествия сотрудники обнаружили оружие, «пояс смертника» и компоненты для создания взрывных устройств. Также, по данным НАК, в ходе операции в одном из домов селения Белиджи была обнаружена лаборатория по изготовлению бомб, где находилось более 30 килограммов взрывчатых веществ.

11 января 2019 года сообщалось, что в Дагестане были ликвидированы трое боевиков. Неизвестные на автомобиле открыли огонь по сотрудникам дорожно-патрульной службы, после чего попытались скрыться, отстреливаясь и игнорируя требования сотрудников правоохранительных органов остановить машину. Они были убиты ответным огнем. В их машине были обнаружены два автомата, пистолет и боеприпасы.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!