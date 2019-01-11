Трое боевиков ликвидированы после нападения на пост ДПС

В Дагестане совершено нападение на пост ДПС, сообщили «Ленте.ру» в Национальном антитеррористическом комитете России. Трое боевиков ликвидированы, среди силовиков и гражданских лиц никто не пострадал.

По данным НАК, инцидент произошел на участке Кизилюрт — Махачкала федеральной трассы «Кавказ» в пятницу, 11 января, около 17:00. Неизвестные на автомобиле ВАЗ 2107 открыли огонь по сотрудникам дорожно-патрульной службы, после чего попытались скрыться.

«Во время преследования машину обнаружили около селения Агачаул. Требования сотрудников правоохранительных органов остановить машину и сдаться боевики проигнорировали и открыли стрельбу по правоохранителям. В результате ответного огня трое находившихся в машине были ликвидированы», — рассказал официальный представитель НАК.

В машине были обнаружены два автомата, пистолет и боеприпасы. Ведутся следственные действия, устанавливается причастность ликвидированных боевиков к другим преступлениям.

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