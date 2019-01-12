Силовые структуры
 
Последние новости
Украина отказалась выдать России члена «Правого сектора»
Трамп выложил фото стены на границе с Мексикой
Лидер мирового биатлона испугался российских болельщиков
Россиян предупредили о новом повышении цен на бензин
Македонию переименуют
Чиновница посоветовала врачам полуразрушенной больницы помыть полы
Россиянин отказался возвращать медали Олимпиады из-за страха лишиться льгот
Названы самые востребованные авиалинии в Европе
Игрок в покер 20 дней просидел в темном туалете и выиграл десятки тысяч долларов
Новости партнеров

Опубликовано видео с места нападения боевиков на пост ДПС в Дагестане

Перейти в «Мою Ленту»

Национальный антитеррористический комитет опубликовал видео с места нападения боевиков на пост ДПС в Дагестане.

На записи видна поврежденная в результате обстрела машина террористов модели ВАЗ 2107. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Инцидент произошел на участке Кизилюрт — Махачкала федеральной трассы «Кавказ» в пятницу, 11 января, около 18:00. Трое неизвестных открыли огонь по сотрудникам дорожно-патрульной службы, после чего попытались скрыться. Боевиков были ликвидированы, среди силовиков и гражданских лиц никто не пострадал.

В машине были обнаружены два автомата, пистолет и боеприпасы. Ведутся следственные действия, устанавливается причастность ликвидированных боевиков к другим преступлениям.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Предыстория: Трое боевиков ликвидированы после нападения на пост ДПС
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Трое боевиков ликвидированы после нападения на пост ДПС
Готовивших теракт боевиков ИГ ликвидировали в Ставрополе
ФСБ назвала число убитых в России террористов и бандитских главарей
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:0511 января
Филипп Киркоров

Вот это поворот!

Перья Киркорова, резня в Антарктиде и развратные роллы: криминальные казусы года
20:0711 января

В деле экс-главы Нижнего Новгорода Сорокина наткнулись на гостайну

18:2311 января

Бывшего главу разведки ДНР посадили в России

13:1911 января

Полковник МВД пострадал от двери в служебный кабинет

Силовые структуры00:02 9 января

Чертовщина какая-то

Российские следователи вспоминают мистические истории, поставившие их в тупик
17:4711 января

Россияне устроили фотосессию на крыше патрульной машины и пошли под суд

19:3110 января

Главного вора России придержали в СИЗО после приговора

15:1011 января

Похищенным в Москве со стрельбой оказался украинский криминальный авторитет

Силовые структуры00:0323 октября 2018

«От предсмертных записок избавляются на раз»

Полицейские в России все чаще кончают с собой. Что их к этому толкает?
12:4411 января

Генерал расплатился мечеными деньгами за негативные публикации о его богатстве

16:3411 января

Похищение украинского авторитета в Москве посчитали инсценировкой

13:2710 января

Честь несшего гроб преступника российского главы полиции решили защитить

Россия
«Постправда сейчас. Балаган и цирк»
Почему российские чиновники делают глупости? Отвечает «Беспощадный пиарщик»
Как и чем живет Россия
Что нужно знать о стране и ее жителях в 2018 году
Виктор Ильич Френкель«Вешают лапшу на уши. Зачем все это мне?»
Чем жила страна от Сталина до наших дней – рассказывает очевидец
«Пацаны, нас сейчас примут»
Страна проводила старый год в слезах и встретила новый по полной программе
Чиновники решили построить переправу через Волгу из сена
Чеченских геев предупредили об угрозах новых преследований и призвали бежать
Россиянин провел лекцию «Как лайкать мемы и не сесть в тюрьму» и поплатился
Все материалы
Мир
Феминистки в степи
В этой стране женщины свободны, богаты и образованны. Почему же они страдают?
Ультраправая партия в Германии переняла нацистскую символику
Россия напомнила ключевое условие заключения мира с Японией
Сотни тысяч американцев остались без зарплаты
США допустили разговор с Россией о сирийских курдах
Немецкие ультраправые раскололись
Детям дали убивать
Малолетние боевики сражаются за веру. Что будет, когда они вырастут?
Все материалы
Бывший СССР
Бархатная проституция
Армянская революция изменила многое. Только не индустрию секса
От казахских степей до балтийских морей
Чем запомнился 2018 год в республиках бывшего СССР
Агенты Иеговы
Кровавые пасторы и марионетки Запада. За что преследуют христиан в бывшем СССР
Секс без согласия стал уголовно наказуем на Украине
Белорусов начали готовить к защите независимости
Белоруссия начала улучшать отношения с США
Подсчитана степень обнищания украинцев за пять лет
Все материалы
Экономика
Штормовое предупреждение
Как спастись от мирового кризиса и не потерять последние деньги в 2019 году
Город нового времени
Или — как очень бюджетно слетать в Голландию
Дорого хрустят
Бумажные деньги в России ввели ради войны. Они едва не уничтожили ее экономику
Власти отреагировали на дефектность новой полосы в Шереметьево
Германия подсчитала миллиардные убытки от санкций против России
Крупнейшие банки начали повышать ставки ипотеки
Россия бросила силы на спасение Венесуэлы
Все материалы
Силовые структуры
Украинского криминального авторитета похитили в Москве
Его подозревают в убийстве экс-депутата Вороненкова и лидера «Оплота» Жилина
Филипп КиркоровВот это поворот!
Перья Киркорова, резня в Антарктиде и развратные роллы: криминальные казусы года
В деле экс-главы Нижнего Новгорода Сорокина наткнулись на гостайну
Бывшего главу разведки ДНР посадили в России
За гранью закона
Жестокие преступления и громкие процессы 2018 года
Россияне устроили фотосессию на крыше патрульной машины и пошли под суд
Похищенным в Москве со стрельбой оказался украинский криминальный авторитет
Все материалы
Наука и техника
Между делом
Они должны защищать Россию от ядерной угрозы, а делают диваны и кукольные домики
Уходят с орбиты
Россия надеется на космическое наследие СССР. Американцы уже на шаг впереди
Свернули не туда
Весь мир до сих пор верит открытиям этих ученых. Но они ошибались
Раскрыты потери СССР в ходе прорыва блокады Ленинграда
Получена первая в истории фотография черной дыры
Предсказано более быстрое наступление климатической катастрофы
Раскрыта тайна древних статуй на острове Пасхи
Все материалы
Спорт
«Ты его бьешь, а ему нравится»
Он стал первым абсолютным чемпионом мира и побил Мохаммеда Али
Лидер мирового биатлона испугался российских болельщиков
Россиянин отказался возвращать медали Олимпиады из-за страха лишиться льгот
Фуркад назвал позором победу Логинова на Кубке мира
Российский биатлонист Логинов прокомментировал первую победу в карьере
Российский биатлонист завоевал первое золото на Кубке мира
Бамос, Рамос!
Капитан «Реала» — костолом и скандалист. Как он стал лучшим защитником мира?
Все материалы
Культура
Главные фильмы 2019-го
От Джармуша до «Мстителей»: что мы будем смотреть в кино в новом году
Что смотреть в новом году
«Игра престолов», «Настоящий детектив» и «Уловка-22». Главные сериалы 2019 года
«Сталлоне рассказал, как не спустить карьеру в унитаз»
Главный чернокожий актер поколения о «Криде 2», экшене и русском сопернике
Американцы купили российский сериал за рекордную сумму
Названы суммы и источники заработков Николая Баскова
Раскрыта последняя воля Криса Кельми
Шнуров назвал Милонова «законотворцем антигеем с шилом в жопе»
Все материалы
Интернет и СМИ
Круговорот кидалова
Россияне несут деньги экстрасенсам из телешоу. Разоблачения не помогают
«С факом по жизни»
Они рассказывали, как воровать кредитки, клеить девчонок и кидать понты
Пора вставать
Что происходило, пока Россия спала и поедала новогодние салаты
Самопровозглашенный правнук Распутина провалил испытание на родство
«Я видел своих друзей на земле, многие из них были мертвы»
Лучшие фотографы мира раскрывают тайны своих снимков
Зрители пришли в бешенство из-за девственности героя американского «Холостяка»
В расследовании убийства журналистов в ЦАР всплыли данные украинских спецслужб
Все материалы
Ценности
Бар РафаэлиДочери Сиона
Самые властные и сексуальные женщины Израиля
С вещами на выход
«Голые ноги» и костюм рабовладельца. Чем жена Трампа удивляет публику
Тело в шляпе
Снежный человек, клей на голове и другие безумия мировых дизайнеров
Apple начнет выпускать одежду
Меган Маркл вышла в свет в смешных «коровьих» туфлях
Чернокожим запретили отбеливать кожу
Назван первый модный тренд нового года
Все материалы
Путешествия
«Каждая обезьяна оценивает тебя с ног до головы»
Идеальные мужья и горы из «Аватара». Необычный Китай глазами россиянина
Вернулись не все
Россияне забыли об Америке и покорили Турцию. Куда еще они ездили весь год?
«Я буду баснословно богат»
Россиянин прошел тропой испанских завоевателей и выжил
Жуткая вонь на борту самолета привела к госпитализации членов экипажа
Названы самые востребованные авиалинии в Европе
У оскорбленных немцами российских туристов нашелся защитник
Турист швырнул монеты в двигатель самолета, задержал рейс и стал посмешищем
Все материалы
Из жизни
Кадр из фильма «Американский жиголо»Отец-молодец
Он бросил семью и пропал на 50 лет. Теперь за его смерть заплатят дети
Щепотка волшебства
Зимние забавы и магия света: декабрь глазами обычных людей
Раскидало
Они прославились на весь мир безумными поступками. Что произошло с ними дальше?
Американец встал около вертолета и лишился головы
Итальянец прилетел к друзьям в бар на вертолете
Десятки запутавшихся тюленей заполонили канадский городок
Бодибилдер перестал есть и перешел на мочу
Все материалы
Похмелье в премиуме
Концепт-кары премиум-марок, которые очень сложно назвать красивыми
Первый полный привод Японии
Mitsubishi едет на всех ведущих уже 85 лет
В кресле с пледом
Секреты «Форсажа», Porsche из-за железного занавеса и другие лучшие истории года
Всё, что нужно знать о новом Mercedes-Benz CLA
Дополненная реальность, распознавание голоса и виртуальный фитнес-тренер
В США собака не справилась с управлением и утопила дом на колесах
Volkswagen добавил российскому «Тигуану» версию «все включено»
Toyota сделала идеальный спортседан с задним приводом, V6 и «механикой»
Все материалы
Дом
Перешли границы
Цены на жилье в Подмосковье снова взлетели. Когда это прекратится?
Великое переселение
Готовы ли вы сменить квартиру и район? Непростой тест
Имеют виды
Ради чего россияне сметают недвижимость в Молдове и на Карибах
В Америке начался ипотечный бум
Обнародованы данные о самой большой квартире Москвы
Дом в Петербурге затопило из-за спущенного в канализацию матраса
Для пострадавших в Магнитогорске проведут ярмарку квартир
Все материалы