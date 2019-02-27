Ликвидация боевиков на Кавказе попала на видео

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Ликвидация трех боевиков — членов религиозно-экстремистской группировки — в городе Нальчике (Кабардино-Балкарская Республика) попала на видео. Ролик в среду, 27 февраля, публикует Национальный антитеррористический комитет (НАК).

На кадрах видно, как сотрудник правоохранительных органов заряжает оружие, а затем производит выстрелы в сторону одного из домов с разрушенным проемом и выбитыми окнами, расположенном в частном секторе на улице Братьев Кардановых. Далее с другой точки обзора показаны взрывы, от которых разлетается отделка здания.

Ранее 27 февраля сообщалось о нейтрализации в Нальчике банды, готовившей теракт. Правоохранительные органы заблокировали боевиков в доме и предложили им сдаться, но те открыли огонь. Ответным огнем бандиты были ликвидированы. На месте спецоперации изъяты автоматы и боеприпасы.

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