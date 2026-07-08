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18:46, 8 июля 2026ЭкономикаЭксклюзив

Приближение к Москве мегациклона опровергли

Синоптик Тишковец: Мегациклон «Гайдар» не обрушится на Москву, его нет на картах
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Мегациклон «Гайдар» не обрушится на Москву, такого явления нет на синоптических картах. Приближение непогоды к столице опроверг «Ленте.ру» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Таких циклонов нет на картах сейчас», — подчеркнул метеоролог и отметил, что считает выдуманной информацию о суперциклоне «Гайдар» в СМИ.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что на Москву надвигается мегациклон, который получил имя «Гайдар». Авторы публикации отметили, что формирование суперциклонов в европейской части России — очень редкое явление, называемое также эффектом Фудзивары.

В публикации уточнялось, что «Гайдар» должен был сформироваться после слияния циклонов «Бернадетт» и «Каспийца». При этом температура воздуха в столице сохранится на уровне плюс 20-25 градусов Цельсия.

Ранее Тишковец предупредил, что в выходные, 11 и 12 июля, в Москве может выпасть до 80 процентов месячной нормы осадков, или 67 литров воды на квадратный метр площади.

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