Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:43, 8 июля 2026МирЭксклюзив

Назван главный фактор возвращения США и Ирана к переговорам

Востоковед Лукьянов: США и Иран могут вернуться к переговорам после скачков цен на нефть
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Егор Алеев / ТАСС

США и Иран могут вернуться к переговорам об урегулировании вооруженного конфликта в случае скачков цен на нефть после начала новой фазы противостояния. С такой оценкой в беседе с «Лентой.ру» выступил старший преподаватель НИУ ВШЭ, научный сотрудник Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов.

По мнению Лукьянова, Иран доказал свою способность блокировать Ормузский пролив, несмотря на попытки отдельных судов выйти из Персидского залива вдоль побережья Омана с выключенными транспондерами. При этом востоковед усомнился в готовности США как обеспечить контроль и безопасность прохождения судов, так и снять блокаду со стороны иранского флота. Также он скептически оценил готовность стран Залива присоединиться к ударам по территории Ирана, указав на их заинтересованность в соблюдении меморандума между Вашингтоном и Тегераном.

Такой конфликт может продолжаться достаточно длительный период времени с точки зрения накопленных ресурсов, но его деструктивное влияние на мировую экономику и энергетические рынки, конечно, может стимулировать к возвращению к соглашениям

Григорий Лукьяновнаучный сотрудник Института востоковедения РАН

Эксперт подчеркнул, что фактически ничто не препятствует сторонам при необходимости вернуться к условиям меморандума о взаимопонимании, о прекращении действия которого заявил Дональд Трамп. Лукьянов отметил отсутствие обязывающих обязательств в тексте документа для обеих сторон, а также каких-либо ограничений на выход из соглашения.

Меморандум не препятствует вольной трактовке сторонами буквально всех положений этого документа, а следовательно, вернуться к нему так же просто, как и уйти от него

Григорий Лукьяновнаучный сотрудник Института востоковедения РАН

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня между США и Ираном не действует после обоюдных ударов по военным объектам в ночь на 8 июля. По словам американского лидера, продолжение переговоров с Тегераном является «пустой тратой времени», поэтому он больше не видит в них смысла.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский вице-премьер объявил о начале импорта бензина

    Россияне назвали главную составляющую счастливой семейной жизни

    Зеленский прокомментировал встречу с Трампом

    «Мужчина мечты» из КГБ получил миллионы от влюбленной в него женщины на производство БПЛА

    Россиянам объяснили риски установки ГБО в машине

    Путин назвал трудности с топливом временными

    Россиянин под Москвой «съел» несколько лезвий от бритвы

    Путин поддержал идею сети малых нефтеперерабатывающих заводов

    Приближение к Москве мегациклона опровергли

    Артемий Лебедев отреагировал на продажу своей квартиры в Киеве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok