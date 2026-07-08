Назван главный фактор возвращения США и Ирана к переговорам

Востоковед Лукьянов: США и Иран могут вернуться к переговорам после скачков цен на нефть

США и Иран могут вернуться к переговорам об урегулировании вооруженного конфликта в случае скачков цен на нефть после начала новой фазы противостояния. С такой оценкой в беседе с «Лентой.ру» выступил старший преподаватель НИУ ВШЭ, научный сотрудник Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов.

По мнению Лукьянова, Иран доказал свою способность блокировать Ормузский пролив, несмотря на попытки отдельных судов выйти из Персидского залива вдоль побережья Омана с выключенными транспондерами. При этом востоковед усомнился в готовности США как обеспечить контроль и безопасность прохождения судов, так и снять блокаду со стороны иранского флота. Также он скептически оценил готовность стран Залива присоединиться к ударам по территории Ирана, указав на их заинтересованность в соблюдении меморандума между Вашингтоном и Тегераном.

Такой конфликт может продолжаться достаточно длительный период времени с точки зрения накопленных ресурсов, но его деструктивное влияние на мировую экономику и энергетические рынки, конечно, может стимулировать к возвращению к соглашениям Григорий Лукьянов научный сотрудник Института востоковедения РАН

Эксперт подчеркнул, что фактически ничто не препятствует сторонам при необходимости вернуться к условиям меморандума о взаимопонимании, о прекращении действия которого заявил Дональд Трамп. Лукьянов отметил отсутствие обязывающих обязательств в тексте документа для обеих сторон, а также каких-либо ограничений на выход из соглашения.

Меморандум не препятствует вольной трактовке сторонами буквально всех положений этого документа, а следовательно, вернуться к нему так же просто, как и уйти от него Григорий Лукьянов научный сотрудник Института востоковедения РАН

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня между США и Ираном не действует после обоюдных ударов по военным объектам в ночь на 8 июля. По словам американского лидера, продолжение переговоров с Тегераном является «пустой тратой времени», поэтому он больше не видит в них смысла.