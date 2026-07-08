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18:44, 8 июля 2026Россия

Российские бойцы спасли прятавшуюся в подвале в Константиновке десятилетнюю девочку

Российские бойцы спасли девочку, которая пряталась в одном из подвалов Константиновки
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские бойцы спасли десятилетнюю девочку, которая пряталась в одном из подвалов Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

«Военнослужащие 77-го мотострелкового полка нашли девочку во время обхода жилых домов. Выяснилось, что она осталась совсем одна: мамы не стало, отца София не помнит, а бабушка с дедушкой погибли, когда в их дом прилетел дрон», — говорится в сообщении.

Солдаты кормили девочку и охраняли ее дом вплоть до того, как эвакуация стала возможна. После этого они вывезли ребенка из зоны боевых действий. На данный момент она находится в безопасности.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска взяли под контроль Константиновку. Глава государства Владимир Путин назвал это событие ключом к освобождению Донбасса.

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