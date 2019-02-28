Готовившим теракт у посольства Франции в Москве по заказу ИГ вынесли приговор

Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил пятерых уроженцев Ингушетии к срокам от 12 до 20 лет за подготовку серии терактов, передает «Интерфакс».

Осужденные будут отбывать наказание в колонии строгого режима: Хусен Китиев — 12 лет, Эльберт Харсиев — 13 лет, Саламхан Сампиев и Руслан Эсмурзиев приговорены к 17 годам. Больше всех получил Магомед Аматханов — 20 лет. Каждый из них также оштрафован на суммы от 100 до 200 тысяч рублей.

По версии следствия, группировка действовала по указанию координаторов запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

Аматханов и Сампиев занимались подготовкой терактов в Ингушетии. Еще одну акцию устрашения они планировали провести в новогоднюю ночь 2017 года у здания дипломатического представительства Франции в Москве в отместку за контртеррористическую операцию в Сирии.

Эсмурзиев обеспечивал сообщников жильем и организовывал их передвижение. Ему помогал Китиев. Харсиев поддерживал связь с зарубежными координаторами ИГ.

Сотрудники ФСБ задержали участников группировки в ноябре 2016 года. По данным спецслужб, ее создал в Ингушетии местный житель Зубайри Саутиев после возвращения из Сирии. Он был уничтожен в октябре 2016 года во время спецоперации. Вместе с ним силовики ликвидировали еще троих боевиков, их сообщник был объявлен в розыск.

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