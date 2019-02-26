ФСБ сорвала диверсию у штаб-квартиры ГРУ

Один из лидеров запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ) Тоджиддин Назаров (Абу-Усама Нораки) готовил террористические атаки на ГРУ и МЦК (Московское центральное кольцо). Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Готовившиеся диверсии предотвратили сотрудники ФСБ, задержавшие две группировки террористов. Нораки скрывается в иракском Мосуле, российским спецслужбам пока не удалось его поймать.

Первая террористическая бригада была сформирована в Москве весной 2016 года строителем из Таджикистана Мусалимом Бабаевым. Он с помощью полученных в интернете знаний стал приверженцем радикального ислама и решил присоединиться к боевикам ИГ. В московских мечетях Бабаев встретил единомышленников: таджиков, дагестанцев, армянина и русского. А в чайхане они познакомились со строителем из Таджикистана Наимом Махмадалиевым, который через Telegram и Zello

поддерживал связь с Нораки. Он поручил группировке готовить теракт против военнослужащих ГРУ — предполагалось взорвать грузовики с солдатами у штаб-квартиры разведки на Хорошевском шоссе в Москве. Нораки снабдил Бабаева и его сообщников видеоинструкцией по изготовлению из подручных средств взрывного устройства, но собрать бомбу они не успели, их задержала ФСБ 6 сентября 2016 года.

Нораки дистанционно — через Telegram и Zello — сформировал в Москве еще одну диверсионно-террористическую бригаду ИГ, в которую вошли трое граждан Таджикистана: торговец Бахтиер Махмудов, разнорабочий Зафархон Рахматов и врач Руслан Баширов. Их снабдили двумя автоматами АКС-74, гранатами и патронами. По видеоинструкциям «амира» они изготовили два взрывных устройства. Они должны были привести их в действие 12 декабря 2017 года — в День Конституции на Московском центральном кольце, подорвав поезд с пассажирами, и одновременно в торговом центре «Эдельвейс» в подмосковной Балашихе. Террористы планировали расстреливать выживших людей из автоматов.

ФСБ задержала их накануне диверсий. Участники обеих группировок были осуждены и получили от 14 до 19 лет.

По данным спецслужб, Нораки также причастен к убийству четырех туристов в Таджикистане. По его указанию сторонники ИГ сбили на автомобиле группу иностранцев на велосипедах, а затем расстреляли их. Ответственность за теракт взяла на себя ИГ.

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