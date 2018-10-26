ФСБ предотвратила теракты в Москве

Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла деятельность глубоко законспирированной ячейки запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», которая планировала теракты в Московском регионе. Об этом в пятницу, 26 октября, в Центре общественных связей ведомства сообщили РИА Новости.
Силовики задержали шесть боевиков, которые планировали совершить в Москве резонансные теракты с применением огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств. У них изъяли автоматическое оружие, отчеты о подготовке терактов, схему изготовления бомб и деньги. Руководили ячейкой эмиссары в Сирии — выходцы из Центрально-Азиатского региона.
«Ресурсное обеспечение осуществлялось за счет целевых переводов из-за границы и посредством совершения тяжких общеуголовных преступлений», — отмечается в сообщении. Члены ячейки применяли повышенные меры конспирации. Возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные и оперативно-разыскные мероприятия.
25 октября сообщалось, что жителя Николаевска-на-Амуре Хабаровского края обвинили в подготовке террористического акта на территории одного из социальных объектов города. У мужчины изъяли самодельное взрывное устройство.