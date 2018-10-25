Бывший зэк попытался совершить теракт в Хабаровском крае

Жителя Николаевска-на-Амуре Хабаровского края обвинили в подготовке террористического акта на территории одного из социальных объектов города. У мужчины изъяли самодельное взрывное устройство, передает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах Дальнего Востока.

Фигурант дела находится под стражей, ему предъявили обвинение по нескольким статьям, в том числе за приготовление взрывчатки и оправдание терроризма.

Как добавляет ТАСС, ссылаясь на представителя администрации Николаевского района, арестованный отбывал срок за совершение преступления и был завербован террористами во время заключения. Собеседник агентства добавил, что бомбу обнаружили в заброшенном здании.

Источники изданий отмечают, что инцидент произошел давно, более полугода назад.

Расследование продолжается. В суд материалы пока не направлялись.

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