Раскрыто количество терактов в России в 2018 году

Всего один теракт был совершен на территории России в прошлом году, сообщил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев в интервью «Российской газете», опубликованном во вторник, 15 января.

Он уточнил, что за последние пять лет террористическая активность в стране снизилась более чем в 20 раз. В 2018 году было совершено девять преступлений террористической направленности. Патрушев напомнил, что Россия столкнулась с терроризмом в середине 1990-х годов, одной из первых в мире.

«Снижение террористической угрозы связано с четкой работой спецслужб и правоохранительных органов в нашей стране, в результате чего предотвращено 36 преступлений террористической направленности, в том числе 20 терактов», — рассказал он.

По его мнению, сейчас наблюдается снижение террористической активности: значительно улучшилась обстановка на Ближнем Востоке, «что напрямую связано с ситуацией в Сирии». Между тем, в Европе из-за миграционного кризиса она, наоборот, возросла. Однако самая большая деградация ситуации наблюдается в Афганистане, уточнил секретарь Совета Безопасности. Этому способствовало более 15 лет нахождения американцев в этой стране, заключил Патрушев.

Николай Патрушев не уточнил, о каком инциденте идет речь. Сообщалось, что именно по статье УК РФ «Террористический акт» квалифицировали взрыв у здания управления ФСБ в Архангельске, который устроил подросток-анархист 31 октября. Также как теракт предварительно рассматривали стрельбу в колледже в Керчи, устроенную старшекурсником, однако после выяснения всех обстоятельств статья была изменена на «Убийство двух и более лиц общеопасным способом».

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