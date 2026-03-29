23:17, 29 марта 2026

В Италии люди в масках украли три картины знаменитых художников

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Неизвестные в масках напали на частный музей в итальянской провинции Парма. Злоумышленники украли работы Пьера‑Огюста Ренуара, Поля Сезанна и Анри Матисса, сообщает региональное подразделение телерадиокомпании Rai.

Воры проникли в здание Фонда Маньяни-Рокка в ночь на 23 марта. Они выкрали картину Ренуара «Рыбы». Помимо нее, из дворца с роскошным садом исчезли «Натюрморт с вишнями» Поля Сезанна и «Одалиска на террасе» Анри Матисса.

Как уточняется, все произведения находились на верхнем этаже виллы в зале французской живописи. Стоимость украденного оценивается в несколько миллионов евро.

Как пишут СМИ, преступники действовали быстро и слаженно. По предварительным данным, ограбление заняло менее трех минут. Злоумышленники взломали входную дверь и, по всей видимости, планировали похитить больше произведений, но сигнализация их спугнула. В операции участвовали несколько человек в масках.

Ранее известный музейный вор американец Майлз Коннор посоветовал ограбившим Лувр преступникам продать украденное обратно музею через несколько лет. По мнению Коннора, неизвестные грабители могут получить за похищенные украшения французской короны около пяти миллионов долларов (407 миллионов рублей).

Лувр ограбили 19 октября. Четыре преступника вынесли из музея девять украшений французской короны, одно из которых потеряли при побеге.

