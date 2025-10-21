Из жизни
16:15, 21 октября 2025Из жизни

Известный музейный вор дал совет грабителям Лувра

Музейный вор Коннор посоветовал грабителям Лувра продать украденное музею
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Известный музейный вор американец Майлз Коннор посоветовал ограбившим Лувр преступникам продать украденное обратно музею через несколько лет. Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC.

По мнению Коннора, неизвестные грабители могут получить за похищенные украшения французской короны около пяти миллионов долларов (407 миллионов рублей). «Лучшее, что они могут сделать, если хотят заработать на них хоть какие-то деньги, — это подержать их у себя несколько лет. А затем попросить кого-нибудь обратиться в музей, скажем, адвоката, и сказать: "Послушайте, у меня есть ребята, которые, возможно, смогут вернуть их, но они подвергают свою жизнь опасности"», — дал совет преступникам он.

По словам Коннора, ограбление Лувра в Париже «чертовски близко» к тому, чтобы стать самым дорогим музейным ограблением в истории. Он объяснил, что ценность украденного во многом обуславливает его историческая и эстетическая значимость. Как отмечает Коннор, ему будет жаль, если украшения будут испорчены. В таком случае, по мнению вора, грабителей Лувра будет «обливать грязью» вся Франция.

Сам Коннор уже воплощал в жизнь тот план, что предложил похитителям украшений из Лувра. В 1980-х годах он украл картину голландского художника Рембрандта из Музея изящных искусств в Бостоне. Примечательно, что в тот момент он уже находился под следствием.

Как рассказывает вор, он решился на очередное похищение, чтобы использовать картину как разменную монету. Коннор вернул ее в музей при помощи друга, за что получил 50 тысяч долларов (по нынешнему курсу — четыре миллиона рублей) и добился смягчения приговора.

Лувр ограбили 19 октября. Четыре преступника вынесли из музея девять украшений французской короны, одно из которых потеряли при побеге. Президент французского аукционного дома Drouot Александр Жикелло предположил, что украденные драгоценности продадут по частям. В таком случае артефакты могут больше никогда не вернуться в Лувр.

.
