SpaceX перенесла 12-й запуск Starship

Иван Потапов
Фото: Steve Nesius / Reuters

Компания SpaceX перенесла 12-й испытательный запуск многоразовой транспортной системы Starship на 20 мая. Об этом пишет сайт space.com.

Очередные летные испытания Starship состоятся не ранее 23:30 московского времени 20 мая. «Этот полет, получивший название Flight 12, является 12-м испытательным пуском ракеты Starship с 2023 года, но первым в этом году и первым испытательным полетом Starship за последние 7 месяцев», — говорится в публикации.

Ранее SpaceX сообщила в сети микроблогов X, что 12-е летные испытания многоразовой транспортной системы Starship запланированы на 19 мая.

11-е летные испытания Starship, включающего ускоритель (первую ступень системы) Super Heavy и корабль (вторую ступень) Starship, состоялись в октябре 2025 года.

10-е летные испытания Starship прошли в августе прошлого года.

