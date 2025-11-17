Премьер Польши высказался о диверсии на ведущей на Украину железной дороге

Подрыв железнодорожного полотна на линии Варшава — Люблин является беспрецедентным актом саботажа. Об этом в соцсети Х заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Политик подчеркнул, что акт саботажа направлен непосредственно против безопасности польского государства и его граждан. «Этот маршрут также критически важен для доставки гуманитарной помощи на Украину. Мы поймаем виновных, кем бы они ни были», — заверил премьер.

Ранее Туск сообщил о повреждении в Польше железной дороги, ведущей на Украину. Он не исключил вариант диверсии. Замглавы МВД Польши Мачей Дущик не подтвердил сообщения о том, что ведущая на Украину железная дорога могла быть повреждена в ходе взрыва.