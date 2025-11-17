В Польше призвали поставить Украине Tomahawk после диверсии

Польский генерал Полько призвал поставить Украине Tomahawk после диверсии

Польский генерал, бывший командир спецподразделения GROM Роман Полько в связи с диверсией в Польше призвал США поставить Украине дальнобойные ракеты Tomahawk. Его слова приводит издание RMF24.

Полько утверждает, что поставки Tomahawk Киеву могли бы заставить Россию «ощутить тяжесть войны». «Мы не можем прятать голову в песок, а должны действовать решительно и эффективно», — подчеркнул он.

Генерал добавил, что в связи с диверсиями в Европе страны Запада остро нуждаются в укреплении солидарности в рамках Европейского союза и НАТО. По его словам, необходимость совместного давления на Россию нужно объяснить в первую очередь премьер-министрам Венгрии и Словакии Виктору Орбану и Роберту Фицо, которых Полько назвал «троянскими конями Европы».

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск назвал подрыв железнодорожного полотна на линии Варшава — Люблин беспрецедентным актом саботажа, направленным непосредственно против безопасности польского государства и его граждан. «Мы поймаем виновных, кем бы они ни были», — заверил политик.