Польская разведка заявила о якобы причастности России к диверсии на железнодорожных путях

Польская разведка заявила о якобы причастности РФ к взрыву на железной дороге
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Фото: Dariusz Borowicz / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Польская разведка заявила о якобы причастности России к взрыву на железнодорожных путях, ведущих на Украину. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя спецслужб Польши.

«Все указывает на то, что российская разведка заказала диверсию на железной дороге», — приводит агентство слова источника.

Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш обвинил Россию во взрыве железнодорожного полотна на линии Варшава — Люблин. Уточняется, что польский глава оборонного ведомства при этом не привел никаких доказательств. Он отметил, что абсолютная уверенность в том, кто является виновником, будет только тогда, когда исполнителей поймают.

В свою очередь, премьер-министр Польши Дональд Туск назвал инцидент беспрецедентным актом саботажа. Политик подчеркнул, что диверсия направлена непосредственно против безопасности польского государства и его граждан.

