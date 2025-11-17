Мир
Генсек НАТО высказался о взрыве в Польше

Генсек НАТО Рютте предложил дождаться расследования причин взрыва в Польше
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Morris MacMatzen / Getty Images

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил дождаться расследования причин взрыва на железной дороге в Польше и заявил, что обсуждает этот инцидент с властями страны. Слова политика приводит РИА Новости.

«Мы находимся в интенсивном контакте по этому вопросу, и, конечно, теперь мы должны дождаться результатов расследования», — сказал генсек альянса.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил факт диверсии на железной дороге Варшава — Люблин. По его словам, к разрушению железнодорожных путей привела детонация взрывного устройства.

Вскоре Туск заявил, что речь идет о «беспрецедентном акте саботажа» против безопасности польского государства и его граждан, и пообещал поймать и наказать виновных. Он отметил, что пострадавшая ж/д-линия критически важна для доставки помощи на Украину.

